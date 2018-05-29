Пятиклассница умерла от инсульта в больнице Верхнего Тагила

По этому факту следователи Кировоградского следственного управления возбудили проверку.

Незадолго до смерти девочка жаловалась на головные боли, а вскоре школьница впала в кому. Смерть наступила 27 мая в городской больнице Верхнего Тагила.

Отмечается, что, когда ребенок впал в кому, девочку намеревались перевезти в столицу Урала при помощи специального самолёта, передаёт издание Ura.ru. Однако медики не успели этого сделать, школьница скончалась.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину смерти. При обнаружении оснований будет возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР.