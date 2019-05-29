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#домахорошо
На трассе под Богдановичем водитель скорой помощи насмерть сбил пешехода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На трассе под Богдановичем водитель скорой помощи насмерть сбил пешехода

Вчера, 22:23ПроисшествияФото: E1.RU
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