На трассе под Богдановичем водитель скорой помощи насмерть сбил пешехода
Вчера, 22:23ПроисшествияФото: E1.RU
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Карета скорой помощи, за рулём которой был 64-летний водитель, сбила молодого человека на трассе Богданович — Сухой Лог. От полученных травм пострадавший скончался, сообщает E1.
Авария произошла в ночь на 29 мая. Машина скорой помощи ехала по трассе с включёнными проблесковыми маячками по вызову, юноша шёл по проезжей части в попутном направлении. Водитель не заметил пешехода и совершил на него наезд. Молодой человек был госпитализирован и позже скончался.
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Сотрудники дорожной полиции сообщили, что на одежде пострадавшего отсутствовали светоотражающие элементы.
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