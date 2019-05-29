На трассе под Богдановичем водитель скорой помощи насмерть сбил пешехода

Авария произошла в ночь на 29 мая. Машина скорой помощи ехала по трассе с включёнными проблесковыми маячками по вызову, юноша шёл по проезжей части в попутном направлении. Водитель не заметил пешехода и совершил на него наезд. Молодой человек был госпитализирован и позже скончался.