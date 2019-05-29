Суд обязал скандально известного актера Панина выплатить штраф за курение в самолете

По решению суда, актёр обязан выплатить авиакомпании 59 тысяч рублей. 1 декабря 2018 года Панина сняли с рейса Москва — Стамбул из-за пьяного дебоша и курения. На замечания бортпроводника он не реагировал. В аэропорту Внуково актёра передали сотрудникам полиции. Из-за курения в самолёте, компания провела дополнительную санитарную обработку. Сумма расходов составила 59 тысяч рублей, которые будут взысканы с актера.