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#домахорошо
В Екатеринбурге утром горел асфальтовый завод
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге утром горел асфальтовый завод

Сегодня, 07:49ПроисшествияФото: Е1.ru
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