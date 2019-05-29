В Екатеринбурге утром горел асфальтовый завод

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание, зафиксированное в электросчетчике. Затем воспламенился воск, хранившийся на складе, что и привело к дальнейшему распространению огня.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности — 2-Бис. На месте был развернут штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало.

В Екатеринбурге 27 мая произошел пожар в частном доме на территории коллективного сада. В результате пожара погиб пенсионер — хозяин дачи. Мужчина несколько лет не вставал с кровати, он был парализован. Из огня сумели спастись его сын с сожительницей.