В Екатеринбурге утром горел асфальтовый завод

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Около 5 часов утра 29 мая на асфальтовом заводе, расположенном по адресу Сибирский тракт, 28 в Екатеринбурге, произошел пожар, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание, зафиксированное в электросчетчике. Затем воспламенился воск, хранившийся на складе, что и привело к дальнейшему распространению огня.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности — 2-Бис. На месте был развернут штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало.
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В Екатеринбурге 27 мая произошел пожар в частном доме на территории коллективного сада. В результате пожара погиб пенсионер — хозяин дачи. Мужчина несколько лет не вставал с кровати, он был парализован. Из огня сумели спастись его сын с сожительницей.
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