В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Как сообщают очевидцы, бьющая под сильным напором струя горячей воды достигала высоты третьего этажа. Кипятком залило автомобиль охранника суда. Молодой человек пояснил, что воду перекрыли спустя 15 минут. За это время салон автомобиля полностью затопило.

По предварительной информации, произошел порыв 600-миллиметровой трубы. На месте работала аварийная бригада. Коммунальная авария произошла в ночное время. Информации о пострадавших не поступало.

Видео Видео: Ura.ru

Опрессовки в Екатеринбурге начались 27 мая. Традиционно они проходят в летний период в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.