В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер
Во время плановых работ на теплосетях в Екатеринбурге произошла авария. Фонтан кипятка забил рядом со зданием Железнодорожного райсуда, пишет Ура.ру.
Как сообщают очевидцы, бьющая под сильным напором струя горячей воды достигала высоты третьего этажа. Кипятком залило автомобиль охранника суда. Молодой человек пояснил, что воду перекрыли спустя 15 минут. За это время салон автомобиля полностью затопило.
По предварительной информации, произошел порыв 600-миллиметровой трубы. На месте работала аварийная бригада. Коммунальная авария произошла в ночное время. Информации о пострадавших не поступало.
Опрессовки в Екатеринбурге начались 27 мая. Традиционно они проходят в летний период в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
В Нижнем Тагиле подготовка к новому отопительному сезону началась 15 мая. В этом году отопление в квартирах тагильчан отключили раньше обычного из-за стабильных плюсовых температур.