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#домахорошо
В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Сегодня, 08:45ПроисшествияФото: URA.RU
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