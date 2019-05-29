В Лесном иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Водитель иномарки Haima совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщает E1.
Авария произошла вечером 29 мая. На записях камер наблюдения, которые зафиксировали ДТП, видно, что мальчик подошёл к пешеходному переходу, ведя рядом с собой велосипед.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: E1.ru
Водитель иномарки предварительно пропустил одного пешехода, а потом продолжил движение, не заметив мальчика, который переходил дорогу слева, и наехал на него. В результате наезда мальчик получил перелом ноги и был госпитализирован.
В ночь на 29 мая водитель скорой помощи насмерть сбил пешехода на трассе Богданович — Сухой Лог.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей