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#домахорошо
В Лесном иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Лесном иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Вчера, 23:22ПроисшествияФото: E1.RU
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