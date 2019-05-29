В Лесном иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Авария произошла вечером 29 мая. На записях камер наблюдения, которые зафиксировали ДТП, видно, что мальчик подошёл к пешеходному переходу, ведя рядом с собой велосипед.

Водитель иномарки предварительно пропустил одного пешехода, а потом продолжил движение, не заметив мальчика, который переходил дорогу слева, и наехал на него. В результате наезда мальчик получил перелом ноги и был госпитализирован.