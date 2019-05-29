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#домахорошо
Житель Урала во время сделки по сдаче лома застрелил покупателя из ружья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Фото: МВД России

Житель Урала во время сделки по сдаче лома застрелил покупателя из ружья

Сегодня, 15:38Происшествия
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