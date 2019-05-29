Житель Урала во время сделки по сдаче лома застрелил покупателя из ружья

По словам Горелых, инцидент случился 21 мая. Преступник уже имел судимость, у его жертвы остались жена и двое детей.

35-летний местный ранее неоднократно судимый житель принес для сдачи в лом за вознаграждение фрагмент металлической трубы. Когда хозяин предприятия достал деньги, чтобы расплатиться, мужчина выхватил обрез охотничьего ружья и хладнокровно застрелил жертву. Добычей грабителя, придумавшего столь коварный и жестокий план, стала барсетка, в которой хранилось порядка 10000-20000 рублей. У предпринимателя осталась вдова и двое сыновей. Вот цена жажды наживы любой ценой,рассказал Валерий Горелых.