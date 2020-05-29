На территории НТМК в Нижнем Тагиле при проведении земельных работ нашли снаряд

Предмет, похожий на снаряд, обнаружили при проведении земляных работ на территории Нижнетагильского металлургического комбината 28 мая в полдень. Приехавшие на место специалисты выяснили, что это – болванка 122-х миллиметрового снаряда. Её увезли для дальнейшей утилизации.