На территории НТМК в Нижнем Тагиле при проведении земельных работ нашли снаряд
Сегодня, 23:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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О происшествии сообщили в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» (ЕДДС) Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Предмет, похожий на снаряд, обнаружили при проведении земляных работ на территории Нижнетагильского металлургического комбината 28 мая в полдень. Приехавшие на место специалисты выяснили, что это – болванка 122-х миллиметрового снаряда. Её увезли для дальнейшей утилизации.
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