В Екатеринбурге найден пропавший с детской площадки пятилетний мальчик
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция Екатеринбурга нашла пятилетнего мальчика, который вчера утром пропал с детской площадки, расположенной возле дома на улице Щорса, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Он был найден в детском саду № 34 на улице Волгоградской. В отношении него не было совершено противоправных действий.
Правоохранители рассказали, что, по словам ребенка, он вышел гулять на улицу, а когда почувствовал голод и усталость, то решил перелезть через забор детского сада и попросить еду у сотрудников учреждения. Персонал его приютил и накормил. Кроме того, сотрудники сообщили по телефону 02 о местонахождении ребенка, так как заметили в СМИ ориентировку.
На данный момент с матерью и ребенком проводится беседа представителями подразделения по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о том, чтобы привлечь мать к ответственности.
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