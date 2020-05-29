В Екатеринбурге найден пропавший с детской площадки пятилетний мальчик

Он был найден в детском саду № 34 на улице Волгоградской. В отношении него не было совершено противоправных действий.

Правоохранители рассказали, что, по словам ребенка, он вышел гулять на улицу, а когда почувствовал голод и усталость, то решил перелезть через забор детского сада и попросить еду у сотрудников учреждения. Персонал его приютил и накормил. Кроме того, сотрудники сообщили по телефону 02 о местонахождении ребенка, так как заметили в СМИ ориентировку.