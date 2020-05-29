В Нижнем Тагиле подростки залили жидкостью и потушили Вечный огонь

На видео запечатлён сам момент вандализма – двое неизвестных понимаются на пьедестал с пластиковыми бутылками в руках. После чего они выливают жидкость из бутылей на огонь и убегают. Юных вандалов попытались догнать выпускники, проходившие по площади в момент происшествия.