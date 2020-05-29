В Нижнем Тагиле подростки залили жидкостью и потушили Вечный огонь
Сегодня, 23:15ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Группа подростков затушила Вечный огонь в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Инцидент произошёл вечером 29 мая, сообщает АН «Между Строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения «Сети Тагила» на Площади Славы.
Видео
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Видео: АН «Между строк»
На видео запечатлён сам момент вандализма – двое неизвестных понимаются на пьедестал с пластиковыми бутылками в руках. После чего они выливают жидкость из бутылей на огонь и убегают. Юных вандалов попытались догнать выпускники, проходившие по площади в момент происшествия.
Личности подростков устанавливаются.
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