В Нижнем Тагиле прокуратура проверит «Галамарт» после давки из-за кастрюль

Напомним, вчера стало известно, что в супермаркете «Галамарт» в Нижнем Тагиле из-за кастрюль по 99 рублей покупатели устроили давку. Как сообщает очевидец, в 9:00 у магазина «Галамарт» выстроилась очередь из желающих приобрести кастрюли. Когда супермаркет открылся, представитель магазина пояснил, что в наличии есть 24 кастрюли. После того, как люди попали в магазин, они начали занимать очередь, чтобы получить товар. Толпа чуть не снесла кассы вместе с кассирами. После того, как весь товар был продан, магазин опустел. Кассиры магазина, по словам очевидца, утверждают, что подобный ажиотаж у них в первый раз.