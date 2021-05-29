3 человека погибло из-за пьяных водителей в Нижнем Тагиле в 2021 году

Также за этот период четыре аварии произошли по вине водителей без прав.
С 28 по 30 мая в Нижнем Тагиле сотрудники госавтоинспекции будут проводить рейды, направленные на выявление пьяных водителей и без прав. А 31 мая утром будет проведен «Стоп-контроль», то есть массовая проверка всех транспортных средств.
За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А за вождение без прав — штраф от пяти до 15 тысяч рублей. О нарушениях ПДД тагильчане могут сообщить по телефону 47-70-01.
Напомним, 27 мая в Нижнем Тагиле на Лебяжке водитель без прав влетел в бетонный блок на мотоцикле, который не состоял на учете в ГИБДД. В результате мужчина получил перелом ноги.