Ангар обрушился, рядом бочки с ГСМ: пожар локализован в промзоне Екатеринбурга

Отмечается, что произошло обрушение конструкций ангара, а тушение пожара осложняется горючей загрузкой и плотной задымленностью. До сих пор остается угроза взрыва бочек с ГСМ, которые находятся рядом с помещением.
На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС продолжают работать, принимаются все необходимые меры для ликвидации открытого огня.
Напомним, в результате возгорания, столб черного дыма поднялся над Екатеринбургом. Площадь пожара составляет 450 квадратных метра. На месте ЧП работают более полусотни сотрудников МЧС и 16 единиц техники.