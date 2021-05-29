Ангар обрушился, рядом бочки с ГСМ: пожар локализован в промзоне Екатеринбурга

Ангар обрушился, рядом бочки с ГСМ: пожар локализован в промзоне Екатеринбурга
Ангар обрушился, рядом бочки с ГСМ: пожар локализован в промзоне Екатеринбурга
Сегодня, 15:18ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Огнеборцы смогли локализовать крупный пожар, который произошел днем 29 мая на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что произошло обрушение конструкций ангара, а тушение пожара осложняется горючей загрузкой и плотной задымленностью. До сих пор остается угроза взрыва бочек с ГСМ, которые находятся рядом с помещением.

На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС продолжают работать, принимаются все необходимые меры для ликвидации открытого огня.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в результате возгорания, столб черного дыма поднялся над Екатеринбургом. Площадь пожара составляет 450 квадратных метра. На месте ЧП работают более полусотни сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

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