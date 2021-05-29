Мотоциклист насмерть сбил пенсионерку в селе Тимохино Пышминского района

Мотоциклист насмерть сбил пенсионерку в селе Тимохино Пышминского района
Мотоциклист насмерть сбил пенсионерку в селе Тимохино Пышминского района
Сегодня, 20:14ПроисшествияФото: pixabay.com
Мотоциклист, управляющий транспортом без номерных знаков сбил пешехода в поселке Тимохино Пышминского района. Женщина 1957 года рождения скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения, управляя транспортным средством «Питбайк GR-2 Эндуро» без государственного регистрационного знака, сбил жительницу Пышмы 1957 года рождения. Женщина скончалась на месте до приезда медиков, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по области.

На водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным​ законом​ обязанности по страхованию своей гражданской ответственности,сообщили в пресс-службе ИА «Уральский меридиан».

Сам мотоциклист заявил, что погибшая начала переходить проезжую часть и, чтобы избежать наезда, он вывернул руль влево, однако женщина развернулась и пошла назад, в результате чего произошло столкновение.

Напомним, в результате столкновения с бетонным блоком, мотоциклист, управлявший транспортом без прав, а также сам мотоцикл не состоял на учете в ГИБДД был госпитализирован с открытым переломом правой голени.

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