Мотоциклист насмерть сбил пенсионерку в селе Тимохино Пышминского района

По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения, управляя транспортным средством «Питбайк GR-2 Эндуро» без государственного регистрационного знака, сбил жительницу Пышмы 1957 года рождения. Женщина скончалась на месте до приезда медиков, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по области.
На водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности,сообщили в пресс-службе ИА «Уральский меридиан».
Сам мотоциклист заявил, что погибшая начала переходить проезжую часть и, чтобы избежать наезда, он вывернул руль влево, однако женщина развернулась и пошла назад, в результате чего произошло столкновение.
Напомним, в результате столкновения с бетонным блоком, мотоциклист, управлявший транспортом без прав, а также сам мотоцикл не состоял на учете в ГИБДД был госпитализирован с открытым переломом правой голени.