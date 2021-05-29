Несколько раз перевернулся: под Нижний Тагилом иномарка вылетела с трассы
Сегодня, 19:43Происшествия

Несколько раз перевернулся: под Нижний Тагилом иномарка вылетела с трассы

Сегодня на трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП. Автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результаты аварии пострадавших нет.

Инцидент случился примерно в 10:00 на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, на съезде в поселок Северный. Водитель автотранспорта Ford Focus не справился с управлением и свернул с пути, после чего машина несколько раз перевернулась. Ехавший за рулем автомобиля Ford травм не получил.

Напомним, два человека погибли в результате ДТП, произошедшего под Невьянском. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee превысил скорость после чего перевернулся. Еще один пассажир был госпитализирован с различными травмами.

Сюжеты:
Пригород
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