Сломали несколько десятков крестов и осквернили кладбище вандалы в Екатеринбурге

Сломали несколько десятков крестов и осквернили кладбище вандалы в Екатеринбурге
Сломали несколько десятков крестов и осквернили кладбище вандалы в Екатеринбурге
Сегодня, 21:02ПроисшествияФото: pixabay.com
На могилах лесного кладбища вандалы спилили несколько десятков крестов. Свидетелями инцидента стали екатеринбуржцы, которые ухаживают за могилами своих родственников.

О произошедшем сообщила порталу E1 одна из жительниц Екатеринбурга.

На могилах наших родственников сломано два креста. Я ездила проверить могилы и обнаружила сломанные кресты. Не один, не два, а десятки. Пока ходила вокруг, насчитала более 20. Думаю, что их еще больше, заявила Евгения.

По версии Женщины, кресты были сломаны представителями фирмы занимающейся установкой памятников, для получения новых заказов. Екатеринбурженка не собирается закрывать на произошедшее глаза. По словам женщины, кладбище находится под охраной, а подобных случаев никогда не происходило. Охранники участка сообщили Евгении, что информация передана в территориальное отделение полиции.

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полициямогилавандалыЕкатеринбург
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