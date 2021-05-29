Случайно выстрелил в голову новосибирца инспектор ДПС при задержании

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает управление Следственного комитета по региону.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что вечером 28 мая инспекторы ГИБДД попытались остановить «Тойоту». Водитель не выполнил требования, а полицейские начали преследование. Затем водитель остановился, и нарушители попытались сбежать. Сотрудник ДПС задержал одного из них, а двое других возвратились и попытались оказать сопротивление, пишет ТАСС.
Один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы случайно выстрелил. Пуля попала в голову нарушителя, он был госпитализирован в больницу, а двое других — в отделение полиции.
Теперь в ГУ МВД России по Новосибирской области проводят служебную проверку.
Напомним, 8 мая в Екатеринбурге полицейские открыли стрельбу по колесам автомобиля «Тойота», водитель которого удирал со скоростью 200 километров в час. В результате, на мужчину, у которого присутствовали признаки опьянения, было составлено несколько административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.