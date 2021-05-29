Случайно выстрелил в голову новосибирца инспектор ДПС при задержании

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что вечером 28 мая инспекторы ГИБДД попытались остановить «Тойоту». Водитель не выполнил требования, а полицейские начали преследование. Затем водитель остановился, и нарушители попытались сбежать. Сотрудник ДПС задержал одного из них, а двое других возвратились и попытались оказать сопротивление, пишет ТАСС.