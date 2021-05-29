Три цистерны с дизелем перевернулись на станции Екатеринбург-Сортировочный

29 мая днем перевернулись три цистерны с дизельным топливом на железнодорожном переезде в Екатеринбурге. По словам очевидцев, близлежащая территория была топливом. На месте происшествия ведутся работы полицией, прокуратурой, пожарной и представителями центра ЭКОСПАС.

Происшествие случилось на четной сортировочной горке станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. При роспуске железнодорожного подвижного состава произошел сход трех цистерн с дизельным топливом, — заявили в Уральской транспортной прокуратуре. В итоге происшествия произошла протечка топлива из цистерн. Также в прокуратуре заявили, что на месте произошедшей аварии работает пожарный и восстановительный поезд. А к месту приехали представители свердловского центра ЭКОСПАС и транспортный прокурор для координирования работы правоохранительных органов. Фото: E1.ru Также в прокуратуре отметили, что задержек пассажирских поездов допущено не было, выясняются подробности случившегося. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по соблюдению требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта. Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода с рельсов трех цистерн осуществляется процессуальная проверка. На месте произошедшего работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов. Также проходит осмотр места происшествия, опрос состава локомотивной бригады. Сумма причинённого ущерба пока не выявлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

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