Три цистерны с дизелем перевернулись на станции Екатеринбург-Сортировочный

Три цистерны с дизелем перевернулись на станции Екатеринбург-Сортировочный
Три цистерны с дизелем перевернулись на станции Екатеринбург-Сортировочный
Сегодня, 19:27ПроисшествияФото: E1.RU
29 мая днем перевернулись три цистерны с дизельным топливом на железнодорожном переезде в Екатеринбурге. По словам очевидцев, близлежащая территория была топливом. На месте происшествия ведутся работы полицией, прокуратурой, пожарной и представителями центра ЭКОСПАС.

Происшествие случилось на четной сортировочной горке станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. При роспуске железнодорожного подвижного состава произошел сход трех цистерн с дизельным топливом, — заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

В итоге происшествия произошла протечка топлива из цистерн. Также в прокуратуре заявили, что на месте произошедшей аварии работает пожарный и восстановительный поезд. А к месту приехали представители свердловского центра ЭКОСПАС и транспортный прокурор для координирования работы правоохранительных органов.

Фото:E1.ru

Также в прокуратуре отметили, что задержек пассажирских поездов допущено не было, выясняются подробности случившегося. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по соблюдению требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода с рельсов трех цистерн осуществляется процессуальная проверка. На месте произошедшего работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов. Также проходит осмотр места происшествия, опрос состава локомотивной бригады. Сумма причинённого ущерба пока не выявлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

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