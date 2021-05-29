Водитель вылетел через люк джипа: два человека погибли в ДТП под Невьянском

Под Невьянском произошло ДТП с двумя погибшими, водитель превысил скорость и Jeep перевернулся. Еще один пассажир госпитализирован с различными травмами.

Авария произошла 28 мая около Невьянска на дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, водитель Jeep Grand Cherokee не соблюдал скоростной режим. Он не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в деревья, при этом 33-летний водитель вылетел через люк, пишет Е1. В результате ДТП от полученных травм до приезда скорой помощи погибли водитель и пассажир, который ехал на переднем пассажирском сиденье. Еще один пассажир, находившийся на заднем пассажирском сидении был госпитализирован с переломом ребер и левой руки в Невьянскую ЦРБ, рассказали TagilCity.ru в УГИБДД по Свердловской области Напомним, 28 мая в Нижнем Тагиле на Вагонке автомобиль сбил подростка на велосипеде на пешеходном переходе. Прибывшие медики оказали подростку первую помощь, он травмировал руку.

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