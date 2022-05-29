Фура насмерть сбила человека на улице Челюскинцев в Екатеринбурге

Водитель грузовика насмерть переехал прохожего в Екатеринбурге, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

Фура переехала человека на улице Челюскинцев в Екатеринбурге сегодня днем, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. По показаниям свидетелей, мужчина переходил дорогу в непредназначенном для этого месте, а водитель фуры не увидел пешехода. Мужчину разорвало. Прибывшие врачи зафиксировали его смерть. ЧП произошло примерно в 12:15. Тогда водитель автомобиля Scania ехал по ул. Челюскинцев сторону Хомякова. От полученных травм пешеход скончался на месте. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД,сообщили сотрудники ведомства. Погибшему был 81 год. Водитель иномарки был трезв. Он приехал в Екатеринбург из Набережных Челнов. Напомним, что ранее екатеринбургские сотрудники ДПС помогли дачнику добраться до больницы. У мужчины кровоточила нога из-за ранения пилой. Требовалась немедленная медицинская помощь. Быстро доехав до медучреждения, мужчине помогли врачи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter