Гражданка США подожгла имущество брата и риэлтора в Свердловской области

Гражданка США подожгла имущество брата и риэлтора в Свердловской области
Гражданка США подожгла имущество брата и риэлтора в Свердловской области
Сегодня, 14:36ПроисшествияФото: 1MI
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержана американка, обвиняемая с поджогах и попытке найма киллера.

Елена Тейлор, в девичестве - Сергеева, прилетела на Урал из-за океана ради квартиры, доставшейся ей в наследство от матери. Женщина написала завещание лишь на 47-летнюю дочь, хотя у нее есть еще и сын. Тейлор наняла риэлтора, чтобы добиться выселения брата ради единоличной продажи квартиры.

Женщина при помощи риэлтора добилась удовлетворения исковых требований в районном и областном судах. Однако Челябинский кассационный суд аннулировал заключение областного, брату американки позволили пожизненно оставаться в завещанной его сестре квартире.

Неудовлетворенная таким поворотом событий эмигрантка решила отомстить брату. Кроме того, она сочла своего риэлтора виновным в сговоре с ним. В результате, она стала искать преступников, которые избили бы брата. Не найдя киллеров, она сожгла автомобиль брата. Кроме того, она подожгла дом и баню сотрудничавшего с ней риэлтора, порезала колесо его машины. Теперь задержанная предстанет перед судом по уголовным статьям, сообщает E1.

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