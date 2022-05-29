Гражданку США задержали за поджог иномарки в Екатеринбурге

Гражданку США задержали за поджог иномарки в Екатеринбурге
Гражданку США задержали за поджог иномарки в Екатеринбурге
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: pixabay.com
Женщина с гражданством США подозревается в поджоге авто своего коллеги по бизнесу в Екатеринбурге.

Сотрудники уголовного розыска задержали гражданку США за поджог иномарки в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следствие полагает, что 48-летняя женщина, подожгла «Лексус NX 200», принадлежащий её экс-партнёру по предпринимательской деятельности. Правоохранители считают, что это мог быть не первый поджог гражданки.

Сообщение о возгорании поступила в полицию 22 мая. Машина горела на ул. Победы. Ущерб владельцу авто составил свыше 3 миллионов рублей.

25 мая правоохранители задержали подозреваемую в аэропорту Кольцово. Она пыталась улететь в Казахстан, а оттуда в США.

Женщина призналась в содеянном и рассказала. Что с данным мужчиной они вели совместный бизнес в сфере недвижимости. Но партнер совершил манипуляцию, и она лишилась своей доли в этом деле.

По данным полиции, во время поджога женщина маскировалась под мужчину: надевала соответствующую одежду и наклеивала усы.

Сейчас гражданку заключили под стражу и возбудили дело за «Умышленное уничтожение чужого имущества». Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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