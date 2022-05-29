Гражданку США задержали за поджог иномарки в Екатеринбурге

Сотрудники уголовного розыска задержали гражданку США за поджог иномарки в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Следствие полагает, что 48-летняя женщина, подожгла «Лексус NX 200», принадлежащий её экс-партнёру по предпринимательской деятельности. Правоохранители считают, что это мог быть не первый поджог гражданки.
Сообщение о возгорании поступила в полицию 22 мая. Машина горела на ул. Победы. Ущерб владельцу авто составил свыше 3 миллионов рублей.
25 мая правоохранители задержали подозреваемую в аэропорту Кольцово. Она пыталась улететь в Казахстан, а оттуда в США.
Женщина призналась в содеянном и рассказала. Что с данным мужчиной они вели совместный бизнес в сфере недвижимости. Но партнер совершил манипуляцию, и она лишилась своей доли в этом деле.
По данным полиции, во время поджога женщина маскировалась под мужчину: надевала соответствующую одежду и наклеивала усы.
Сейчас гражданку заключили под стражу и возбудили дело за «Умышленное уничтожение чужого имущества». Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.