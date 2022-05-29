Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Первоуральске

Сейчас устанавливаются причины ДТП. По имеющимся данным, мотоцикл въехал в неподвижный автомобиль. Мотоциклист отвезен в больницу с переломами бедра и руки, сейчас его жизнь в безопасности, прокомментировали ситуацию в управлении ГИБДД по Свердловской области.