Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Первоуральске

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Первоуральске
Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Первоуральске
Сегодня, 17:55ПроисшествияФото: 1MI
ДТП с участием мотоцикла и легковой машины Lada Vesta произошло 28 мая в Первоуральске Свердловской области.

Авария случилась на проспекте космонавтов. Водитель Lada Vesta, поворачивая, не пропустил набравшего ход байкера. В результате, мужчина врезался в кузов легковушки. Столкновение на скорости привело к множественным переломов, сообщает E1 со ссылкой на очевидца происшествия.

Сейчас устанавливаются причины ДТП. По имеющимся данным, мотоцикл въехал в неподвижный автомобиль. Мотоциклист отвезен в больницу с переломами бедра и руки, сейчас его жизнь в безопасности, прокомментировали ситуацию в управлении ГИБДД по Свердловской области.

ДТП в Первоуральске 28 мая

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дтпстолкновениеГИБДДПервоуральскмотоциклбайкерпереломы#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы