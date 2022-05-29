Пенсионер заблудился в лесу в Свердловской области

Пенсионер Владимир Манаков из поселка Заводоуспенское Тугулымского городского округа Свердловской области отправился в лес в четверг 26 мая и уже два дня не выходит на связь.

Владимиру Владимировичу Манакову 66 лет. Когда мужчина пошел на природу, на нем были одеты маскировочный охотничий костюм, темная майка, зеленые сапоги и фуражка такого же цвета. Рост потерявшегося 170 см, комплекция средняя. Пропавший носит очки, а в носу у него пирсинг. Не вернувшемуся домой пенсионеру требуется медицинская помощь, подчеркивают в поиском отряде «ЛизаАлерт», основываясь на мнении родных мужчины. Располагающих данными о его местоположении просят звонить по номеру +7 953 053-04-83. Фото: ЛизаАлерт

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