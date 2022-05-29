Разлагающиеся коровьи головы нашли свердловские дачники

Проживающие в дачном поселке люди заметили возле трассы Екатеринбург-Курган подозрительно выглядящие темные пакеты. Оказалось, что в них лежат отсеченные коровьи головы. Судя по уровню сохранности, к моменту обнаружения пакеты с подобными содержимым пробыли у дороги ни один день, полагают дачники.