Случаи нападения на маленьких детей замечены в Нижнем Тагиле

Подростки кучей набрасываются на малышей у детсада в Тагилстроевском районе, на ГГМ. Они сбивают детей с ног, окружают толпой, оскорбляют, доводят до истерики. Ребята стесняются и опасаются рассказывать об издевательствах, рассказала свидетельница одного из нападений Ольга паблику «Инцидент Нижний Тагил».
В полицию заявление по данным эпизодам никто не направлял. Тем не менее, обнародованная информация уже рассматривается органами. Комиссией ро делам несовершеннолетних начата проверка, рассказали в в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское".
Это не первый случай подростковой жестокости в Нижнем Тагиле за май. В частности, известно, что толпа подростков в городе избивала мужчин, делавших им замечания за недопустимое поведение.