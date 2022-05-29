Упавшая с горки девочка госпитализирована с травмами шеи в Нижнем Тагиле

Упавшая с горки девочка госпитализирована с травмами шеи в Нижнем Тагиле
Упавшая с горки девочка госпитализирована с травмами шеи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:07ПроисшествияФото: 1MI
Девочку, которая упала с горки на набережной Тагильского пруда и потеряла сознание, медики скорой помощи госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел вечером 28 мая на игровой площадке около цирка. По словам очевидцев, пострадавшей около восьми лет, однако взрослых рядом с ней не было. Девочка забралась на горку, упала с нее головой вниз и ненадолго потеряла сознание.

Затем приехала бригада скорой помощи. Медики зафиксировали голову и шею, а затем госпитализировали несовершеннолетнюю, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Напомним, в мае подросток, который сильно раскрутился на качели в «Тагильской лагуне-2» упал с нее, ударился головой и получил перелом позвоночника. При этом, родителей несовершеннолетнего также не было рядом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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