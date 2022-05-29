Упавшая с горки девочка госпитализирована с травмами шеи в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел вечером 28 мая на игровой площадке около цирка. По словам очевидцев, пострадавшей около восьми лет, однако взрослых рядом с ней не было. Девочка забралась на горку, упала с нее головой вниз и ненадолго потеряла сознание.