Упавшая с горки девочка госпитализирована с травмами шеи в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел вечером 28 мая на игровой площадке около цирка. По словам очевидцев, пострадавшей около восьми лет, однако взрослых рядом с ней не было. Девочка забралась на горку, упала с нее головой вниз и ненадолго потеряла сознание.
Затем приехала бригада скорой помощи. Медики зафиксировали голову и шею, а затем госпитализировали несовершеннолетнюю, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Напомним, в мае подросток, который сильно раскрутился на качели в «Тагильской лагуне-2» упал с нее, ударился головой и получил перелом позвоночника. При этом, родителей несовершеннолетнего также не было рядом.