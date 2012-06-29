«Шестерка», Газель и Лексус столкнулись на Вагонке

В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗ-21061. Как сообщает пресс-служба Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, он былгоспитализирован в Центральную городскую больницу №1 с диагнозом: сотрясениеголовного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы.