«Шестерка», Газель и Лексус столкнулись на Вагонке
29 июня 2012, 16:24Происшествия
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Тройная авария произошла вчера в три часа дня на перекрестке Цементная-Восточное шоссе. Водитель ВАЗ-21061, мужчина 46-ти лет, двигался по Цементной в сторону Восточного шоссе. Лексус, водитель мужчина 1980 года рождения, и ГАЗ-33027, водитель мужчина 1975 года рождения, ехали по Восточному шоссе в сторону Северного шоссе. На перекрестке и произошла авария, столкновение допустил водитель «шестерки».
В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗ-21061. Как сообщает пресс-служба Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, он былгоспитализирован в Центральную городскую больницу №1 с диагнозом: сотрясениеголовного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы.
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