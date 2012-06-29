В Нижнем Тагиле под пристальное внимание силовиков попала фирма «Вираж плюс НТ»

Масштабные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, с реальным применением спецподразделений ОМОН, проходили в рамках возбужденного в ГСУ ГУ МВД области уголовного дела по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) в отношении руководителя и учредителя фирмы «Вираж плюс НТ», являющейся, предположительно, экономическим крылом ОПГ. Основанием для возбуждения уголовного дела стал факт захвата объектов топливно-энергетического комплекса с использованием процедуры криминального банкротства. В ходе обысков офисов, коттеджей и квартир руководства, юристов и бухгалтеров «Вираж плюс НТ» были изъяты документы, представляющие оперативный интерес, сообщает источник JustMedia в правоохранительных органах региона, отмечая, что, по слухам, ОПГ «Фортуна» тесно связана и с администрацией Нижнего Тагила, и с крупным холдингом, одно из крупнейших предприятий которого расположено на территории города.

Похоже, борьба с преступными сообществами, о которой говорил начальник ГУ МВД области Михаил Бородин, вступила в решающую фазу. С другой стороны, возникает вопрос, не станут ли эти обыски единичной акцией? Нас долго убеждали, что «ОПС больше нет, и теперь все те же лица встречаются уже не как бандиты, а как бизнесмены». Надеемся, что взаимоудобное для прежних милицейских чинов и лидеров ОПС Среднего Урала «мирное сосуществование» будет разрушено. Многим «старым кадрам» силовых структур пришла пора ответить за подаренные в свое время бандитами дорогие автомобили и дачи отмечает собеседник агентства.