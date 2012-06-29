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Затопленное водой углубление в дороге глубиной 80 сантиметров в нижнетагильской прокуратуре назвали последствием стихийного бедствия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Затопленное водой углубление в дороге глубиной 80 сантиметров в нижнетагильской прокуратуре назвали последствием стихийного бедствия

29 июня 2012, 18:02ПроисшествияВалерия Лошкарева
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