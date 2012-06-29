Затопленное водой углубление в дороге глубиной 80 сантиметров в нижнетагильской прокуратуре назвали последствием стихийного бедствия

Председатель ОД Никита Чапурин помог составить потерпевшей заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и найти ответственных за данный участок дороги лиц. На этой неделе активистка получила официальный ответ от прокуратуры Ленинского района и не поверила своим глазам. Углубление в дороге признали последствием стихийного бедствия, вызванного непреодолимой силой.

Ливень 5 июня, приведший к образованию глубокой лужи на перекрестке улиц Циолковкого-Первомайская, с точки зрения законодательства относится к стихийному бедствию, то есть действию непреодолимой силы, на предотвращение которого состояние автодорог на всем их протяжении не может быть рассчитано написано в документе за подписью И.О. прокурора района Д.С. Желябовского.

В описании ситуации в письме отмечено, что подрядчиком, отвественным за работы на данном участке дороги, является МУП «Тагилдорстрой». Представители прокуратуры предлагают собственнику автомобиля обратиться в суд или Арбитражный суд с иском «о возмещении причиненного ему повреждением автомашины вреда».

Ознакомившись с документом, Никита Чапурин направился в прокуратуру для дальнейших разъяснений. При этом увидел серьезные нарушения деловой этики руководящего состава ведомства. Теперь он намерен написать письмо в областную прокуратуру с просьбой разобраться в профессионализме действий сотрудников прокуратуры, в том числе старшего помощника прокурора Владимира Масленникова.

Мне непонятно, во-первых, их отношение к оформлению документов. В письме не подписан исполнитель, даны неправильные, точнее, неактуальные телефоны (прокуратура давно переехала из здания следственного комитета). Кроме того, сам смысл текста мне непонятен. Прокуратура убеждает граждан, что каждый дождь является стихийным бедствием. За состояние дорог в черте города после дождя, по сути, никто не отвечает. Зачем тогда ливневые канализации? Неужели эти процессы не должны контролироваться? -- прокомментировал письмо Никита.