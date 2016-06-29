Оставленная без присмотра включенная электроплитка стала причиной пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Пожар произошел днем 28 июня на первом этаже в доме №7 на улице Энтузиастов.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:09. На пожар выехали три машины, 11 огнеборцев. Через 9 минут пожар был локализован. В 15:22 огонь был ликвидирован. Во время тушения пожара из пятиэтажного дома по лестницам было эвакуировано 7 жителей. Площадь загорания составила 3 кв.м. Повреждено имущество хозяина квартиры, никто не пострадал.
Выяснилось, что проживающий в квартире Нижнего Тагила мужчина оставил невыключенной электроплитку на подоконнике. От неё загорелась штора. Хозяин в это время спал. Проснувшись, он сразу покинул загоревшуюся квартиру.
Фото: Отдел надзорной деятельности
В Отделе надзорной деятельности просят тагильчан помнить о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электроприборами:
- не оставлять включенные электроприборы без присмотра;
- не располагать их около занавесок, штор, ковров, других легковозгорающихся поверхностей;
- следить за тем, чтобы была исправна электропроводка;
- не перегружать электросеть.
Зачастую пожары возникают из-за нарушения этих правил.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru