Оставленная без присмотра включенная электроплитка стала причиной пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:09. На пожар выехали три машины, 11 огнеборцев. Через 9 минут пожар был локализован. В 15:22 огонь был ликвидирован. Во время тушения пожара из пятиэтажного дома по лестницам было эвакуировано 7 жителей. Площадь загорания составила 3 кв.м. Повреждено имущество хозяина квартиры, никто не пострадал.