Спасатели, полиция, пожарные и медики приехали на вызов к зданию «Станции переливания крови» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
29 июня 2016, 20:00ПроисшествияДенис Таратонов
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Все оперативные службы Нижнего Тагила съехались сегодня днем к зданию «Станции переливания крови» на улице Циолковского. Причиной послужило обнаружение сотрудниками учреждения бесхозной сумки.
Сюжеты: Нижний Тагил
О подозрительной сумке в здании станции городские службы оповестили в 15 часов дня. На место выехали как полиция и пожарные, так и машины «Скорой помощи» и «Службы спасения». Как оказалось, сумка была просто забыта. Ещё до того, как к зданию подъехали все машины, владелец вернулся за ней. С ним провели беседу сотрудники полиции Нижнего Тагила, остальные службы покинули территорию станции.
Фото cznnt.ru
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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