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Спасатели, полиция, пожарные и медики приехали на вызов к зданию «Станции переливания крови» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
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Спасатели, полиция, пожарные и медики приехали на вызов к зданию «Станции переливания крови» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 июня 2016, 20:00ПроисшествияДенис Таратонов
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