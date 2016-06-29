Спасатели, полиция, пожарные и медики приехали на вызов к зданию «Станции переливания крови» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

О подозрительной сумке в здании станции городские службы оповестили в 15 часов дня. На место выехали как полиция и пожарные, так и машины «Скорой помощи» и «Службы спасения». Как оказалось, сумка была просто забыта. Ещё до того, как к зданию подъехали все машины, владелец вернулся за ней. С ним провели беседу сотрудники полиции Нижнего Тагила, остальные службы покинули территорию станции.