В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории строящегося объекта в Дзержинском районе (ФОТО, ВИДЕО)

По сообщениям очевидцев, на огороженной территории строящегося объекта загорелось здание со стройматериалами.

На месте работали пожарные. Информации о пострадавших пока нет. Ранее на территорию данного строящегося здания, рядом с которым произошел пожар, был свободный доступ - по недостроенным помещениям бегали дети.