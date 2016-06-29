В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории строящегося объекта в Дзержинском районе (ФОТО, ВИДЕО)
29 июня 2016, 21:29ПроисшествияАлександра Логинова
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Около 7 часов вечера стала появляться информация о пожаре: в Нижнем Тагиле горело сооружение со строительными материалами на территории здания по Ленинградскому проспекту.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщениям очевидцев, на огороженной территории строящегося объекта загорелось здание со стройматериалами.
На месте работали пожарные. Информации о пострадавших пока нет. Ранее на территорию данного строящегося здания, рядом с которым произошел пожар, был свободный доступ - по недостроенным помещениям бегали дети.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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