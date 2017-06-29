70-летняя тагильчанка получила тяжелое ранение топором: так закончились дачные разборки двух пенсионеров в Нижнем Тагиле

Ссора между пожилыми соседями по саду закончилась для 70-летней пенсионерки тяжелым ранением топором.

28 июня на пульт дежурного полиции Нижнего Тагила поступило сообщение. Пожилой мужчина сообщил о том, что он нанес тяжелую травму своей соседке по коллективному саду.

Звонивший сообщил, где он находится. На место ЧП немедленно выехала оперативно-следственная группа и машина скорой помощи. По прибытии в сад сотрудники полиции изъяли у пенсионера сигнальный пистолет и садовый топор. Потерпевшая женщина была госпитализирована.

После этого следователи выяснили обстоятельства произошедшего. Утром того дня уже давно тянущийся конфликт двух пожилых людей из-за границ земельных участков перерос в серьезную ссору. Мужчина во время разборок произвел несколько выстрелов в 70-летнюю пенсионерку из сигнального пистолета.

В ответ женщина метнула в пенсионера топор. Оппонент подобрал его и несколько раз ударил им женщину. Осознав, что совершил, садовод позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

С тяжелыми ранениями женщина была доставлена в больницу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.