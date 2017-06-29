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70-летняя тагильчанка получила тяжелое ранение топором: так закончились дачные разборки двух пенсионеров в Нижнем Тагиле
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70-летняя тагильчанка получила тяжелое ранение топором: так закончились дачные разборки двух пенсионеров в Нижнем Тагиле

29 июня 2017, 19:45Происшествия
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