Дима Песков выписан из екатеринбургской больницы: ребенок чувствует себя хорошо и отправляется домой (ФОТО)
Напомним, Дима Песков – 4-летний екатеринбуржец, который потерялся в лесу около Рефтинского водохранилища. Искали мальчика сотни поисковиков, волонтеров и неравнодушных граждан Свердловской области. Ребенок был найден на пятый день поисков.
Утром 29 июня Диму выписали из больницы. Встретила мальчика его мама Альфия.
Также в больницу пришли многочисленные представители местных, региональных и федеральных СМИ, чтобы узнать о состоянии мальчика после прохождения лечения в больнице.
Врачи рассказали, что мальчик полностью прошел курс лечения ветряной оспы, которой заразился еще до пропажи, в детском саду, а также курс реабилитации, назначенный ему в отделении детской больницы. Несмотря на то, что ребенок покусан клещами, диагноз клещевого энцефалита был исключен. Врачи отметили, что особенности крепкого организма Димы помогли ему выжить в трудных условиях в лесу.
По мнению медиков, сейчас Дима чувствует себя хорошо. В дальнейшем ребенку назначен обычный режим, занятия дома, соответствующий для его возраста уход.
Таким был Дима, когда его нашли в лесу на пятые сутки поисков.
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