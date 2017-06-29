Два аналогичных убийства с участием пьяных мужчин произошли в Невьянске и Кировограде (ФОТО)
В двух городах Свердловской области с разницей в один день произошли два похожих убийства. В Невьянске и Кировграде убиты двое местных жителей во время распития алкоголя.
23 июня во время пьяного застолья между двумя знакомыми произошла драка. Один из двух мужчин избил другого руками и ногами, а после оставил его лежащим на диване в таком состоянии.
На следующий день мужчина решил прийти к приятелю и помириться, но застал того уже мертвым. В полицию он сообщать не стал и продолжил пить.
25 июня к погибшему в дом пришла местная жительница. Она и сообщила об обнаружении тела потерпевшего в полицию. Было установлено лицо, подозреваемое в убийстве. Мужчина задержан.
Аналогичное преступление было совершено вечером 24 июня 2017 года в городе Кировграде. В одной из квартир города местный житель распивал спиртное у своих знакомых. После этого он и его приятель вышли на улицу, где устроили драку, в которой злоумышленник жестоко расправился с оппонентом. После этого пострадавший скончался.
Вскоре после проведения оперативных мероприятий был задержан мужчина, подозреваемый в особо тяжком преступлении.
Фото: СУ СК Свердловской области
По обоим фактам преступных деяний возбуждены уголовные дела. Ведутся расследования, сообщает СУ СК Свердловской области.
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