Грузовой самосвал с прицепом загорелся во время движения на трассе под Нижним Тагилом (ФОТО)

28 июня, в 19:32, на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о пожаре. На автотрассе с. Николо-Павловское-Алапаевск горел грузовик с прицепом SKANIA.

Как выяснилось позже, во время движения водитель ТС увидел дым, который шел из-под капота авто. Он остановил самосвал и обнаружил, что дым уже идет не только из моторного отсека, но и из-под кабины.

Автомобилист начал тушить его подручными средствами, использовал имевшийся порошковый огнетушитель, которого хватило на несколько секунд. У проезжавших мимо водителей вообще не оказалось в машине огнетушителей. Огонь в это время распространялся все дальше по салону автомобиля.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО

Таким образом, кабина успела полностью загореться еще до приезда огнеборцев. Приехавшие на место ЧП пожарные справились с огнем за четыре минуты. Площадь возгорания составила около 6 кв. м. Сгорели документы и телефон, принадлежавшие водителю.

Предварительная версия возгорания - короткое замыкание электропроводки ТС. По факту пожара ведется проверка. Устанавливается владелец транспортного средства, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.