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Избивал монтировкой: мужчина в крови госпитализирован после драки в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избивал монтировкой: мужчина в крови госпитализирован после драки в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

29 июня 2017, 21:30Происшествия
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