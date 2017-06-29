Избивал монтировкой: мужчина в крови госпитализирован после драки в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
29 июня 2017, 21:30Происшествия
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Вечером 29 июня в Нижнем Тагиле во дворе по адресу Мира, 62 произошло жестокое нападение на мужчину.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидицей преступления стала местная жительница. Тагильчанка из окна своего дома увидела, как за мужчиной бежит злоумышленник с монтировкой. Догнав жертву, он нанес ему несколько ударов.
На место ЧП приехали медики и полиция. Свидетели сообщили, что узнали нападавшего – это местный житель. Мужчина в полосатой футболке, лет тридцати, рост – 170 см. Так его описали свидетели.
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Я думала, что он его убил, такие страшные удары были поделилась с редакцией очевидица нападения.
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