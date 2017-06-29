Избивал монтировкой: мужчина в крови госпитализирован после драки в центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидицей преступления стала местная жительница. Тагильчанка из окна своего дома увидела, как за мужчиной бежит злоумышленник с монтировкой. Догнав жертву, он нанес ему несколько ударов.

На место ЧП приехали медики и полиция. Свидетели сообщили, что узнали нападавшего – это местный житель. Мужчина в полосатой футболке, лет тридцати, рост – 170 см. Так его описали свидетели.

Я думала, что он его убил, такие страшные удары были поделилась с редакцией очевидица нападения.