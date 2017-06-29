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Как в боевике: полиция в Нижнем Тагиле ловит по горячим следам мужчину с монтировкой (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Как в боевике: полиция в Нижнем Тагиле ловит по горячим следам мужчину с монтировкой (ВИДЕО)

29 июня 2017, 23:45ПроисшествияАлександра Логинова
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