Как в боевике: полиция в Нижнем Тагиле ловит по горячим следам мужчину с монтировкой (ВИДЕО)
Полицейские опросили свидетелей происшествия в центре Нижнего Тагила, где был избит монтировкой мужчина.
Через некоторое время после этого нападения, друзья злоумышленника были настроены агрессивно и намекали свидетелям, что те могут пострадать. Но с приездом полиции большинство из них скрылось, сообщают очевидцы.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали оперативно разыскивать нападавшего. Они на месте опросили очевидцев, составили рисунок подозреваемого, сообщили в ММУ МВД «Нижнетагильское».
После общения со свидетелями, полицейские выяснили личность нападавшего, установили его фамилию и имя, а также адрес предполагаемого местонахождения.
Редакция TagilCity.ru выяснила, что дома мужчины не было, поэтому полиция направилась искать его в близлежащих районах.
Он босиком далеко не убежит! Но он уже бывалый. Очевидцы сказали, что видели его в соседнем дворе уже без футболки, по которой его могли опознать сообщает с места событий корреспондент TagilCity.ru.
Вечером 29 июня в центре Нижнего Тагила мужчина нанес монтировкой несколько серьезных ударов другому мужчине. Пострадавший госпитализирован. Драка, по словам местных жителей, произошла в процессе распития алкоголя.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru