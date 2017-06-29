Молодой мужчина погиб под колесами грузового поезда в Екатеринбурге
29 июня 2017, 15:00Происшествия
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Молодой мужчина погиб под колесами поезда в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел минувшей ночью, сообщает Е1.
Установлено, что мужчина, на вид 25-30 лет, шел по ж/д путям по ходу движения поезда. Машинист заметил его и начал подавать звуковые сигналы, однако, мужчина не реагировал. Транспортник предпринял экстренное торможение, но не смог предотвратить наезд. Потерпевший погиб на месте.
Тело погибшего направлено на экспертизу, его личность пока неизвестна.
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