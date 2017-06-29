Нападение с монтировкой на жителя Нижнего Тагила произошло из-за ссоры между собутыльниками (ФОТО, ВИДЕО)

Он только что освободился вроде. Утром вышла из дома, а он схватил меня за щеки, до синяков. «Меня освободили!» - вот что он мне сказал редакция TagilCity.ru услышала рассказ местной жительницы, ставшей свидетельницей нападения.

Они вместе выпивали и поссорились. Напавший требовал извинений, а этот мужчина пошёл в магазин. Друзья его отговаривали, а тот побежал босиком его бить говорит еще один очевидец.

До приезда скорой местные жители оказывали пострадавшему первую помощь: положили бревно под голову, чтоб снизить поток крови.

Мужчина лежал на земле, шевелиться не мог. Только кашлял. Когда его увозила скорая, он был живой. Голова пробита, изо рта кровь описывает состояние мужчины еще одна свидетельница.

Событие вечера четверга встревожило местных жителей:

В центре города, среди бела дня, на глазах у детей! Когда он его бил, дети бросились в рассыпную. Один мальчик стоял за горкой и весь трясся, ребёнок лет 1,5-2 плакал в коляске ужасается молодая мать, живущая во дворе дома, где всё произошло.

На данный момент в центре города работает полиция: правоохранители ловят преступника по горячим следам. Напомним, происшествие случилось вечером 29 июня во дворе дома по проспекту Мира: одни мужчина избил другого монтировкой и скрылся.