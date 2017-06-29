Вооруженный поленом пьяный гастарбайтер ограбил пожилую семейную пару в Нижних Сергах

9 октября 2016 года рабочий местной стройки в селе Тюльгаш Свердловской области выпивал со своей сожительницей и приятелем. Когда спиртное закончилось, 31-летний мужчина направился на поиски денег.

Он взял с собой полено и пошел, вооружившись им, по селу. Пьяный гастарбайтер постучал в один из домов, где проживали пенсионеры – 76-летний мужчина и 68-летняя женщина. Угрожая поленом, мужчина потребовал у пенсионеров деньги. Испугавшись, пожилые люди дали злоумышленнику 100 рублей.

Мужчине оказалось этого мало, он зашел внутрь дома и похитил более 5 000 рублей и телефон. Крик пенсионерки услышали соседи и вызвали полицию, которая задержала преступника. Преступник во всем сознался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Состоялся суд, который приговорил злоумышленника к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает «Екатеринбург в эфире».