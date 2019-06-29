В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 200 жильцов общежития
Сегодня, 11:46ПроисшествияФото: е1.ru
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В Екатеринбурге загорелась входная группа магазина, находящегося на первом этаже общежития. Жильцов эвакуировали с помощью автолестницы, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание было не очень сильное, однако задымление распространилось по всему дому. С верхних этажей людей эвакуировали с помощью автолестницы.
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