В Екатеринбурге мужчина избил водителя такси из-за 40 рублей

Со слов пострадавшего водителя, в три часа ночи он приехал на улицу Серафимы Дерябиной, 29, откуда ему было нужно забрать двух взрослых и, как оказалось, ребёнка. Названная ранее сумма за поездку выросла на 40 рублей из-за детского кресла. Александр уверяет, что клиент не указал, что с ним будет ехать ребёнок, потому стоимость изменилась согласно тарифам «Яндекс-Такси». Это всё привело к конфликту.

Пассажир при ребёнке своём и жене из-за повышения стоимости поездки на 40 рублей просто пустил в ход свои кулаки, разбил очки и повредил заднюю дверь автомобиля. А потом как ни в чём не бывало, просто снял заказ, чтобы заказать другое такси. Ребёнок плакал, я уже ставил сиденье детское, чтобы их отвезти,рассказал Александр.

От полученных ударов у таксиста посинела левая часть лица, и заплыли глаза. Он намерен снять побои и уже обратился с заявлением в полицию, которая начала проверку по данному факту. При этом Александр не хотел бы, чтобы против обидчика возбудили уголовное дело, так как у того есть ребёнок.