В Екатеринбурге мужчина умер после падения с пятого этажа
Вчера, 22:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Инцидент произошёл днём 20 июня в районе Автовокзала на улице Машинной, 42/1. После падения мужчина выжил, но у него остановилось сердце, сообщает E1.
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На место выезжали скорая помощь, реанимация и полиция. Медики доставили пострадавшего в больницу и на протяжении 40 минут пытались реанимировать, но безуспешно. На вид погибшему около 35 лет.
Представители Следственного комитета сообщили, что признаки криминала отсутствуют, предварительная версия — несчастный случай. Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР начал проверку.
Двумя днями ранее из окна пятого этажа дома по адресу улица Юности, 3/2 в Нижнем Тагиле выпал четырёхлетний мальчик. По словам очевидцев, ребёнок упал на козырёк подъезда.
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