В Екатеринбурге трое бездомных погибли во время пожара в бараке

По имеющейся предварительной информации, погибшие являлись людьми без определенного места жительства, и использовали заброшенный жилой дом в качестве временного жилища. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, представители МЧС, полиции и судебно-медицинский эксперт.

По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», назначен комплекс необходимых экспертиз. Двумя днями ранее в Екатеринбурге загорелась квартира из-за включённого электросамоката.