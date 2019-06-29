В Екатеринбурге трое бездомных погибли во время пожара в бараке
Сегодня, 21:55ПроисшествияФото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
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Расселенный двухэтажный дом по улице 8 марта, 204/5 загорелся утром 29 июня в Екатеринбурге. При разборе сгоревших конструкции спасатели обнаружили тела трёх человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
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По имеющейся предварительной информации, погибшие являлись людьми без определенного места жительства, и использовали заброшенный жилой дом в качестве временного жилища. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, представители МЧС, полиции и судебно-медицинский эксперт.
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По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», назначен комплекс необходимых экспертиз. Двумя днями ранее в Екатеринбурге загорелась квартира из-за включённого электросамоката.
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