В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» произошёл пожар

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Сегодня, 29 июня, на территории «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле произошёл пожар. В корпорации пояснили, что возгорание случилось на крыше одного из цехов, всё уже потушено, пострадавших нет, а работа предприятия ведётся в штатном режиме.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в УВЗ, это произошло из-за перегрева стройматериалов для ремонта кровли
На крыше здания одного из структурных подразделений «Уралвагонзавода» проводились строительные работы. По неосторожности подрядчика произошел перегрев строительных материалов для ремонта кровли. Это вызвало задымление, которое оперативно ликвидировали сами рабочие. Ремонтные работы были продолжены. Ущерба зданию и пострадавших нет. Производственный процесс ведется в штатном режиме. Убедительная просьба не нагнетать ситуацию и не распространять ложные слухи,сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» изданию TagilCity.ru.
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