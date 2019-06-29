В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» произошёл пожар

На крыше здания одного из структурных подразделений «Уралвагонзавода» проводились строительные работы. По неосторожности подрядчика произошел перегрев строительных материалов для ремонта кровли. Это вызвало задымление, которое оперативно ликвидировали сами рабочие. Ремонтные работы были продолжены. Ущерба зданию и пострадавших нет. Производственный процесс ведется в штатном режиме. Убедительная просьба не нагнетать ситуацию и не распространять ложные слухи,сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» изданию TagilCity.ru.