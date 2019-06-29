В Нижнем Тагиле пожилая женщина едва не утонула в пруду возле плотины
Сегодня, 21:30ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»
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Инцидент произошёл 29 июня на плотине расположенной по улице Челюскинцев, на выезде с ГГМ. О том, что в воде находится женщина, которой необходима помощь, сообщили очевидцы, передаёт Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной версии, пострадавшая решила искупаться в районе плотины, и её стало затягивать течением. Чтобы спастись, женщина схватилась за арматуру и держалась за неё до прибытия спасателей на катере. Дежурный нырнул со спасательным кругом, надел его на женщину и поднял её на борт. Потом пострадавшую передали бригаде скорой помощи.
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Видео: МБУ Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил
Двумя неделями ранее в Невьянске в городском пруду утонул пятилетний ребёнок. Следователи на данный момент выясняют обстоятельства случившегося.
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