В Нижнем Тагиле пожилая женщина едва не утонула в пруду возле плотины

По предварительной версии, пострадавшая решила искупаться в районе плотины, и её стало затягивать течением. Чтобы спастись, женщина схватилась за арматуру и держалась за неё до прибытия спасателей на катере. Дежурный нырнул со спасательным кругом, надел его на женщину и поднял её на борт. Потом пострадавшую передали бригаде скорой помощи.