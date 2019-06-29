В Свердловской области насмерть сбили подростка
Сегодня, 09:29ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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На трассе Реж — Алапаевск произошло ДТП, в результате которого погиб 13-летний мальчик, сообщает портал Е1.
34-летняя женщина за рулем ВАЗ-21099 решила развернуться на дороге, однако машина заглохла, отключился двигатель и световые приборы. Транспорт встал поперек полосы.
Муж женщины вышел из машины, чтобы поймать попутную машину, к нему на помощь решил подоспеть сын. В этот момент в стоящий автомобиль влетел ВАЗ-2115, от чего 13-летний мальчик погиб.
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Светоотражающих жилетов на отце с сыном не было.
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