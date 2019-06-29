В Свердловской области насмерть сбили подростка

34-летняя женщина за рулем ВАЗ-21099 решила развернуться на дороге, однако машина заглохла, отключился двигатель и световые приборы. Транспорт встал поперек полосы.

Муж женщины вышел из машины, чтобы поймать попутную машину, к нему на помощь решил подоспеть сын. В этот момент в стоящий автомобиль влетел ВАЗ-2115, от чего 13-летний мальчик погиб.