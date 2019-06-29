Во Владимирской области мужчина умер из-за взрыва газа в многоэтажке
Сегодня, 11:24ПроисшествияФото: Подслушано Ковров
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В Коврове произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 11 человек и скончался хозяин квартиры, сообщает СУ СКР по Владимирской области.
В момент взрыва в квартире находились погибший мужчина, его жена и сын, которые получили серьезные травмы. С тяжелыми травмами также госпитализировали пожилую соседку пострадавшей семьи.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что на кухне были вырваны газовые шланги, от чего произошли утечка и последующий взрыв.
В содеянном подозревают сына погибшего мужчины, так как перед происшествием он выписался из специализированной клиники и вел себя неадекватно.
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