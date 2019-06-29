Во Владимирской области мужчина умер из-за взрыва газа в многоэтажке

В момент взрыва в квартире находились погибший мужчина, его жена и сын, которые получили серьезные травмы. С тяжелыми травмами также госпитализировали пожилую соседку пострадавшей семьи.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что на кухне были вырваны газовые шланги, от чего произошли утечка и последующий взрыв.